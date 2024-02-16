有不少天然食材是黑色的，其營養價值不容小覷，能為健康帶來許多益處。對此，牙醫師葉昭孝指出，黑色食物如黑豆、黑木耳、紫米等，從中醫觀點來看，此類食物有提升腎氣之效，且其富含具抗氧化成分的花青素，能避免身體受到自由基傷害，從而調整免疫力。他並分享黑豆的3種吃法，包括煮粥、研磨成黑豆漿及製成凍狀點心，非常適合銀髮族當作營養補給。

葉昭孝在臉書專頁「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文表示，冬季是容易感冒的季節，尤其高齡長輩及幼兒是感冒好發族群。當人體感冒啟動免疫系統時，身體處在發炎反應，自由基會增加，而花青素具有的抗氧化成分，能夠避免身體受到自由基傷害，此時適當攝取抗氧化營養素，就能協助身體細胞度過此階段，也就是為何「黑色食物」可以調整免疫力的原因。

葉昭孝接著提到，中醫常說「黑色食物」可以顧腎，指的是提升腎氣，精氣神充足，來調節身體的免疫系統。而黑色食物比如黑豆、黑棗、黑木耳、紫米、黑芝麻，因富含有花青素（黃酮類化合物），提供自然界蔬菜、水果中有的色素，包括藍色、藍紫色、暗紅色。

談及如何運用黑色食材讓長者補充營養，葉昭孝分享，黑豆泡水發芽2～3天後，皂甙（Saponins）含量會增加，可用其和黑米混合白米熬煮成粥品，讓牙口不好的長輩食用；另外，黑豆研磨成黑豆漿，能作為長輩補充蛋白質的飲品，也可以加入吉利丁（葷食）或洋菜粉（素食）變化成凍狀形式，提供給長輩當小點心，增加黑豆變化性。