高若慈認為，從近期美國各天期公債殖利率水準，及長短債負利差收斂的情形觀察，聯準會升息循環已到終點，且債市持續修正的空間不大，不過，區間波動的壓力仍在，金融債殖利率的變化，可以參考美國10年期公債走勢，當美國10年期出現區間較大彈升，降息啟動前，建議殖利率在4%以上時，不妨採取相對積極投資態度。

降息趨勢確立，主要金融機構債券、大型企業債券等，投資收益率維持高檔，高若慈表示，穩健收息型投資人，買進投資級債券、金融債券，仍具備收息優勢，投資評級較高、收益持穩，未來一旦啟動降息政策，還可望帶動資本利得空間，目前參與投資級債券、金融債券投資，提供長期型投資人較佳投資利基。

第一金美國10+金融債ETF主要追蹤彭博美國10年期以上金融債券指數進行投資，主要投資標的為美國大型金融機構債券，如摩根大通、富國銀行、摩根史坦利、美國銀行，及花旗集團等，近期美債殖利率再度攀升來到4.3%，投資人不妨把握債券殖利率居高、投資價價值具較佳吸引力之際，建立長線收益型資產部位。

從利率期貨觀察，聯準會可望在年中啟動降息循環，高若慈說明，降息將有助債券啟動反彈行情，投資金融債有機會追求較佳收益空間，投資金融債券ETF，同時具備較高評級，成份標的為大型金融機構，發生違約機率較低，掌握投資收益、收息穩健等優勢。