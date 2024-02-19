大陸國家外匯管理局18日公布2023年國際收支數據顯示，外資企業的直接投資降至30年來最低水準。由於經濟低迷，大陸新建工廠等新增投資減少，還出現了中國業務縮小或撤出的狀況。日媒指出，受間諜查處引發的擔憂和美國對中管制影響，外資遠離中國的事態仍在持續。

數據顯示，外資企業2023年對中直接投資凈流入330億美元。雖然新增投資仍超過業務縮小等資本撤出，但比上年減少8成。直接投資連續2年減少，水準已降至達到峰值的2021年（3440億美元）近1成，也創下中共前領導人鄧小平1992年在「南巡講話」主張堅持改革開放路線後的30年來新低。

數據還顯示，2023年10月至12月凈流入175億美元。7月至9月首次出現凈流出，但10至12月又重回凈流入。

日經中文網19日報導，中國大陸加強查處間諜，更加重視國家安全，有報導指外資企業員工遭拘留。在投資前會廣泛調查商業環境的歐美企業，受2023年7月新修訂的《反間諜法》影響，多家調查公司的業務陷入停滯，呈現企業新增投資所需調查無法完成的局面。

此外，半導體領域受到美國對中管制趨嚴格的影響，明顯遠離中國大陸。美國調查公司榮鼎諮詢（Rhodium Group）的數據顯示，從該領域的直接投資對象來看，2018年中國大陸佔48％的份額，但2022年降至1％。美國在同一期間從0％上升到37％；印度、新加坡和馬來西亞的合計份額也從10％上升至38％。

據此前報導，半導體製造測試設備巨頭美國泰瑞達（Teradyne）已將主要生產基地從大陸江蘇轉移至馬來西亞。還有消息稱，涉足人工智慧（AI）晶片開發的英國Graphcore也解雇了中國大陸業務的大部分員工。

在汽車產業等方面，隨著中國大陸企業的競爭力提高，外資不得不調整業務。三菱汽車2023年10月宣布停止在中國大陸生産汽車；豐田和本田也將削減中國大陸合資企業的人員。

報導指，儘管中國大陸已出現在技術實力上領先世界的領域，包括純電動汽車（EV）和監控攝影機等，但在尖端半導體等需要外資幫助的領域也很多。然而，隨著中國適齡勞動人口的減少，有可能拉低其中長期的增長力。

對此，中國大陸也產生危機感，於今年1月放寬了《反壟斷法》規定的合併審查對象企業的營業收入標準。希望透過促進包括外資在內的國內併購（M＆A），提高中國市場的吸引力。