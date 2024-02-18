不少人喜歡到日本旅行，一名男子近日在日本當地看到手搖飲店賣台灣黑糖珍珠鮮奶，一杯要新台幣137元，他認為日本的牛奶售價比台灣便宜，不解珍奶價格為何這麼高，貼文激起討論，多數人指異國食物本來就會比較高價，是正常現象。

原PO近日PTT八卦版指出，日本手搖飲店一杯黑糖珍珠鮮奶內用及外帶價分別是673日圓（約新台幣140元）及660日圓（約新台幣137元），但他質疑日本牛奶便宜，價格僅台灣的一半，不解為何一杯黑糖珍奶賣這麼貴。

圖文曝光引發熱議，網友猜測手搖飲的老闆可能是台灣人，技術及原物料都是從台灣空運到日本，目標族群是日本人，並非觀光客，售價變高很合理，「賣外國的東西都比較貴。」

也有人說異國美食本來就偏貴，有網友目擊日本店家販售「台灣大雞排」一片售價是500日圓（約新台幣104元），台灣茶飲一杯平均是300至500日圓（約新台幣62元至104元），到日本的價格翻倍，讓人直呼很吃驚。