春節連假國內旅遊又再度引發討論，一名男子觀察許多觀光景點都是長輩及8＋9，問國旅為何剩這兩類人？貼文引發網友熱議，眾人指這兩類人口袋較深，出國都須跟團，在國內旅遊較沒有語言溝通問題，直呼「國旅有錢人才玩得起。」

原PO昨（14）日於PTT八卦版指出，春節連假和家人到南投旅遊，看到觀光景點不少長輩及8＋9，尤其是8＋9大多是開BMW或賓士車，質疑有錢為何不出國要在國內旅遊，好奇國旅剩這兩類人？

貼文曝光討論，多數人指大部分的長輩不用背房貸，有較多的存款，且在國內旅遊溝通方便；8＋9則是外語能力較差，出國也必須要跟團，因此有人表示，這兩類人是國旅最後希望。

網友紛紛留言，「共同點都是有錢人」、「國旅有錢人才玩得起」、「今年觀察確實都是老人居多」、「最盤就這兩個族群啊」；也有人批評原PO貼文提到長輩跟8＋9，根本是故意讓人引戰。