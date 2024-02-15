春節7天連假結束，今年3天以上連假只剩下2個，加上民眾傾向出國旅遊，一名網友好奇「今年國旅住宿會很慘嗎？」貼文曝光引發熱議，大多人認為台灣住宿真的太貴，直喊「3年疫情國旅還是學不會教訓，那就再送它1年」。

今年3天以上連續假期只有4個，分別為元旦（3天）、農曆春節（7天）、兒童節與清明節（4天）以及端午節（3天）；補班日只有1天，2月8日小年夜星期四調整為放假日，於本周六（17日）補班。

一名網友在批踢踢發文表示，春節假期結束了，今年連假只剩下清明節及端午節，勞動節、中秋節及雙十節都只有1天假期，他好奇問「今年連假比較少，國旅住宿會很慘嗎？」

貼文曝光引發討論，許多網友酸「人少多少，價格就提高多少，不用怕」、「3年疫情國旅還是學不會教訓，那就再送它1年」、「跟一堆人擠，不如平日請特休開心玩耍。」

根據觀光署1月中旬統計，今年春節7天連假，前6天全台單日平均訂房率不到5成，僅40.65％，以往假期總是一房難求的墾丁及小琉球，飯店訂房率最高僅8成，民宿甚至不到5成。