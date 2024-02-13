許多人在春節連假期間，可能會一家人一起出門走春。一位女子大年初二（11日）在墾丁大街一家路邊攤買了700元的東山鴨頭，沒想到店家除了把食物全部炸到乾癟，甚至碳化到表皮一片焦黑，讓她感到相當不滿，貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛感嘆「難怪大家要出國」。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，她初二到墾丁大街逛街時，在大街尾端一家沒有人潮的東山鴨頭買了的綜合炸物，沒想到店家除了把鴨肉炸到一片乾癟，鴨肉的表皮甚至被炸到焦黑碳化，幾乎看不出原本的顏色。

原PO感嘆，她生氣的不只是少少一袋東山鴨頭要價700元，氣得更是店家把鴨肉炸到太乾，害她吃進口中時鴨肉一直刮嘴，最後甚至嘴巴破掉，越吃越生氣的她最後只好決定丟掉，同時也決定分享這次的消費經驗以警告他人。

對此，許多網友紛紛回應，「國旅」、「所以妳沒發現沒人嗎？」、「難怪大家要出國」、「幾年前被墾丁小吃嚇到，後來默默的買小7」、「太誇張的價格，而且看起來不美味」、「墾丁不是只有7-11能買嗎？麥當勞都撤了」。