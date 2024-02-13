許多商家在春節期間都會推出限量福袋，希望可以衝刺買氣、消耗庫存。屏東縣尚申便利超商近日推出售價16888元的福袋，限量2688個，除了可以參加機車、汽車、洗衣機、電視、iPhone 15等獎品的抽獎活動外，最大獎竟是市價3千萬的透天厝，消息曝光後吸引不少人購買。不過由於銷售數量不如預期，超商緊急宣布停售、全額退款，目前送出的獎品、售出的福袋商品都不用退還。

尚申便利超商日前在臉書粉專「尚申超商粉絲團」發文表示，為了歡慶28周年慶推出限量福袋，售價16888元、限量2688個，福袋內容物包括咖啡禮盒、罐裝啤酒一箱、鹼性離子水一箱及小琉球來回船票一份，另外還可參加抽獎，獎品包括市價3千萬元的透天厝、TOYOTA汽車、SYM機車、滾筒洗衣機、4K電視、iPhone 15等。

不過尚申便利超商昨（12）日緊急宣布停售福袋，並於今日公布原因，「讓各位購買者失望了！賣的數量不如預期！不好意思！」，尚申便利超商同時也公告福袋全額退款的相關程序，「福袋中抽到的獎品不用退還哦！小紅包加碼獎，抽到的電器也都不用退還」。

對此，許多網友紛紛回應，「老闆本人真的好親切，日後如果還有辦活動，一定支持喔」、「老闆辛苦了。這個活動真的很棒，建議下次能遊戲規則更完善一點」、「老闆 謝謝你給我們有機會住豪宅的期望，可惜飛了」；尚申便利超商也透露，不排除未來在中秋佳節再辦一次最大獎透天厝的福袋抽獎活動。