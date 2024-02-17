藝人阿翔(陳秉立)和妻子Grace結婚多年，育有一男兩女，近日一家人到日本旅遊，Grace都會在社群媒體上分享旅遊趣事。怎料，今（17日）Grace透露滑雪時遇到意外，自己一時沒抓好雪板，導致雪板一路暴衝的驚險過程。

Grace在臉書發長文表示，她在脫鞋板的時候沒抓好，讓雪板一路往山下暴衝，她說「當雪板..衝破天際線的那一刻！我和戶長就跪在雪地裡...滿山谷都是我們的尖叫聲」，當下Grace和阿翔一左一右的分開追雪板，不過因為重力加速度，導致雪板衝得非常快，Grace擔心表示「就像把利刃啊，撞到人怎麼辦啦」，雖然阿翔使出全力追趕還是沒追上，最後雪板掉到懸崖下「消失在眼前！直飛落20公尺往下俯衝！」

好在當下那道雪道並沒有其他旅客，因此沒有人受傷，而雪板衝破路邊的防護網，造成緩衝因此停了下來，Grace表示自己當下超級沮喪，覺得是自己毁了這趟旅程，但是兒女們卻暖心的安慰媽媽，女兒蕾蕾還童言童語的說要把自己的板子讓給媽媽用。

而阿翔則是滑著自己的雪板，要去撿老婆的，他要Grace帶著孩子先去搭纜車，說自己會盡量趕搭最後一班車，若趕不上就要自己滑下山，Grace在纜車上擔心老公會趕不上，沒想到，等了短短15分鐘後，他就回來了，連一旁外國人都驚訝說「你太驚人了吧？速度也太快了」而阿翔則是對家人開玩笑說「你看，汪汪隊救援回來了」，Grace有感而發表示「感謝天公伯，這個故事，我們應該會記一輩子。」