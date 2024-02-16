前空服員遇網友開價每月80萬包養 霸氣曬截圖勸「施主放手吧」

曾當過空服員和香港TVB主播的蘇可欣，有著甜美外型，在電視劇《飛常日誌》再度穿上空服員制服，獲得高人氣。近日她在IG限時動態自曝，有網友開價要包養她，讓她直接曬出截圖，直言「施主放手吧」。

昨（15）日，蘇可欣在IG的限時動態PO出對話截圖，一名網友留言給她表示「可以養你嗎？一個月20w（萬港幣）（約80萬元台幣）零花，你各方面條件都很符合我要求」，遇到這樣的騷擾，蘇可欣也是客氣的回覆對方「不用了 我比較中意用自己賺的錢，你再瘋狂換帳號，問我都沒用，施主收手吧」。

蘇可欣遇網友開價每月80萬包養。(圖／蘇可欣 IG)

事實上，蘇可欣在2020年就公開和有錢男友Geo戀情，之後就逐漸減少工作，有傳聞表示她已經準備隨時都可以嫁人，約滿後就不再和公司續約，她曾接受《香港01》訪問時透露，雖然外界都很希望她快點嫁人，但她覺得還是不要太早嫁人比較好，還有很多想做的事，要外界不需要過多擔心，也提到自己有考慮要回去當空服員，因為這個工作很自由、很快樂。