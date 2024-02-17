有阿嬤（左方）發現抓錢道具藏有機關。（民視提供）

胡瓜率領阿翔、籃籃等人主持的民視《綜藝大集合》，前往台中龍井的三陽玉府天宮，身為「天公仔兒子」的胡瓜表示受到天公指引，一定要好好回饋鄉親，不料遊戲過程中竟被一位資深鐵粉阿嬤發現道具有異，嚇得胡瓜趕緊解釋。

胡瓜特別邀請幾位資深阿嬤玩「爽爽獎金送」，只要阿嬤們從箱子裡抽出千元大鈔就可以獲得兩千元的紅包，「簡單」的挑戰讓阿嬤們都興奮不已。但實際上，抽獎箱藏有機關，只要用一條線把底層板子拉上，原本滿滿的千元大鈔瞬間變成百元鈔票，阿嬤們的手還沒伸進，胡瓜就開啟機關把板子拉起來，讓摸獎箱裡的1000元全部變成100元，誠實憨厚的阿嬤們抓到都是百元都欣然接受。

沒想到突有阿嬤走到抽獎箱正前方，還發現了機關，讓胡瓜等主持群一臉尷尬，正要解釋時，身為節目鐵粉的阿嬤們，不但不生氣還誇獎胡瓜是魔術家，可愛又逗趣讓大家笑歪，胡瓜也笑說跟阿嬤們鬧著玩，只要讓大家開心就好。