《2024民視第一發發發》過年節目「百人大開場」由綜藝天王胡瓜以及陳美鳳帶領，與阿翔、白家綺、侯怡君、賴慧如、籃籃、張家瑋以及郭忠祐擔任主持人。其中表演單元「激情四射 綜合競技國標」，由賴慧如、顏曉筠以及熊霓展現以快捷奏的森巴、恰恰、捷舞，搭配國標特技空中翻轉，超高困難度的舞蹈，陪觀眾們度過除夕夜。

賴慧如特別安排，讓顏曉筠跟熊霓特別多加一段獨舞，最後才3個人合體團舞，讓賴慧如笑說：「因為特技國標，我們要被轉起來飛好幾圈，或者飛高離地很遠，練習時就是翻轉卡住時，就會不斷的發出尖叫聲。」

熊霓從小就練習國標，因為哥哥意外過世，放棄練習許久，感謝有這個機會讓她重新展現國表舞技。練習過程中也被封為「尖叫天后」，因為特級國標練習時，個子嬌小的她被舉起來時「離地最遠」，讓她尖叫最大聲。