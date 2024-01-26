胡瓜（左）依偎在丁柔安肩上。（池宗玲攝）

64歲綜藝天王胡瓜，去年9月傳出專寵20歲樂天女孩熊霓，風波蔓延多時，未料事實上徐薇獨子江大成去年10月就與熊霓互動頻繁，時常上演接送情。胡瓜、丁柔安夫妻檔今（26日）帶領子弟兵歐漢聲、葉欣眉等人邀請媒體聚餐，談到近日的風風雨雨，胡瓜坦言很心疼老婆丁柔安，並強調夫妻2人感情沒有受到影響。

胡瓜今無奈，語氣略帶不悅的表示，如果江大成、熊霓去年10月就在交往，為何這些時候不不出面澄清。他也請出2位助理，表示當時被周刊拍到出現在熊霓新家的助理，是丁柔安身邊負責照顧家人的助理，「難道是柔安請助理幫她搬家嗎？」

胡瓜、熊霓在去年9月傳出緋聞，10月金鐘獎時，胡瓜帶領《最強綜藝秀》班底熊霓、楊繡惠等人步上金鐘紅毯，當時擔任經紀人的丁柔安未陪同出席，又引發外界聯想。胡瓜今解釋，丁柔安當時沒有出席，是因為她最愛的百歲阿嬤過世，語氣相當不捨。