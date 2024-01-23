賴慧如（左）跟老公劉家銘表演日本風的國標舞。（民視提供）

賴慧如在綜藝天王胡瓜、侯怡君、歐弟、白家綺主持的《2024民視第一發發發》以環遊世界為主題，設計3段不同國家的特技國標舞，其中她與老公劉家銘老師表演日本風格國標舞時，在台上的親密互動閃瞎所有人，2人更是忘情到激吻，引發現場尖叫。

夫妻倆倒地激吻。（民視提供）

賴慧如（右）將全身抹黑表演非洲摩登舞。（民視提供）

當被問到練習時候會不會鬥嘴？她笑說當然會，尤其雙方在意的地方不同，就容易僵持不下，必須溝通找出平衡點。雖然會有意見不合的時候，但身為專業國標老師的劉家銘，大讚賴慧如的國標舞天份，像是他即興編舞跳出一段舞序，結果突然忘了某段怎麼跳，賴慧如在旁都可以接著跳出來，對於稱讚，賴慧如謙虛表示多虧長年在八點檔背台詞的訓練，拍戲的專長用在國標舞上。

第一段表演為賴慧如與黃楓洋老師全身塗黑挑戰非洲風格的摩登舞，「以前都是跳拉丁舞風，與舞伴都身體都有一段距離的表演，但這一次挑戰身體要跟舞伴黏很緊的非洲摩登舞，真的很不習慣，常常跳一半都會想把舞伴推開」。

錄影時要馬上換裝繼續錄影的她，當時直接在攝影棚浴室洗澡，花一個多小時洗掉身上顏料，差點洗到皮膚過敏、破皮，還是咬牙敬業完成工作。第二段與專業老師們合作英國宮廷風的探戈，讓賴慧如直呼探戈的框架與舞序真的很難，尤其她常會因為肩膀垮下來沒掌握到精髓，必須多苦練才行。