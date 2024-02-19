紅綠燈從天降畫面曝，驚嚇3秒險砸機車騎士，網友驚喊「架崩」。

宜蘭縣羅東夜市附近人來人往的路口，17日上午竟有紅綠燈號誌掉落，「砰」一聲巨響引人圍觀，險些砸到一名機車騎士，有民眾把燈箱從天而降的影片PO上網，網友驚喊「架崩了」，直呼騎士命大。縣府交通處表示，掉落的燈箱老舊屬於PC材質易脆化，已汰換。

事發地點位於羅東鎮熱鬧的中正路與民權路口，紅綠燈號誌燈箱剛好掉落在一名機車騎士的面前，騎士瞬間嚇到立即煞車，接著又有其他騎士緩緩停在摔壞的號誌燈前，不敢前進！附近民眾聽到巨響也都跑出來看，約莫幾分鐘後，一位外送員把擋路的號誌燈移走，大家才安心行駛，但地面卻散落一堆燈箱碎片。

民眾把監視器錄下的畫面PO在臉書社團上，「願大家出入平安」並大讚相關單位高效率的完成修復，網友們則紛紛留言「架崩了」、「好危險」、「機車騎士命大」等，引發熱烈討論。附近店家說，燈箱突然掉下來，幸好沒人，不然那東西很重，肯定會被壓死。

縣府交通處表示，17日上午約10時有接獲民眾通報，羅東鎮中正路跟民權路口有號誌燈箱掉落的情況，同仁去現場勘查後發現是老舊燈箱，屬於PC材質，有脆化情況，在一個小時內立即做修復；也將針對轄區舊有的燈箱材質部分會做全面清查，優先汰換成鋁合金燈箱。