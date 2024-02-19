緯創資通（3231）於新竹AI智慧園區建置其全球營運總部，今（19日）舉辦上樑典禮，緯創總經理暨執行長林建勳指出，看好AI人工智慧發展，緯創為深耕此領域，擴大投資規模，除興建總部外，也將重要的研發和高階產品先期製造基地設立於此。整體工程預計於今年第三季完工啟用。

緯創營運總部上樑典禮由林建勳主持，現場蒞臨貴賓包含新竹縣楊文科縣長、竹北市鄭朝方市長、新竹縣產業處陳偉志處長、新竹縣工務處戴志君處長以及業界先進，共同上香祈福、啟動上樑，祈求工程順利。

緯創於新竹AI智慧園區的營運規劃，包括AI／5G／伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心，及全球運營人才育成總部，大樓建築符合黃金級智慧建築及黃金級台灣綠建築，更接軌國際潮流，符合LEED黃金級智慧綠建築。建築外牆將建置大型LED巨幕，展現緯創集團創新而永續的理念。與此同時，緯創也與新竹縣政府攜手，共同致力打造AI智慧園區，旨在成為產業的新創基地。

林建勳表示，創專注於資訊及通訊科技產品，看好人工智慧發展，為了深耕此領域，緯創將擴大投資規模，加上對於新竹縣AI智慧園區的地理位置優勢充滿信心，不僅於新竹AI智慧園區設置緯創全球營運總部，同時也將重要的研發和高階產品先期製造基地設立於此，後續期能整合緯創在竹科與湖口工業區的生產能量，持續擴大產值，創造更多就業機會，同時將與新竹縣政府緊密合作，共同努力，打造一個國際級的AI智慧城市。