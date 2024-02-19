蕭聖倫提到，2023年第4季高率利環境仍使企業IT採購較為慬慎，品牌商如戴爾(Dell)、慧與(HPE)推出的x86平台新品出貨雖持續增加，但較高價格及企業延長舊機使用年限都使新機轉速度不如前代。北美雲端業者則開始加速出清Whitley平台以前的機種，部分業者也擴大採自有處理器機種的採購，帶動美系雲端業者第4季成長5.6%。中系資料中心因第3季出貨基期仍較低，第4季反彈季增程度較高。

展望2024年第1季，蕭聖倫表示北美雲端業者除了持續採購AI伺服器，也開始對通用型伺服器進行新一輪採購，由於前代CPU平台庫存將耗用完畢，預計也將開始加速Eagle Stream及Genoa等新平台的轉換，其中Google與微軟(Microsoft)更新力道較強。品牌商也因新平台出貨繼續成長與企業買氣略回溫，淡季表現不弱。Google、微軟及美系品牌商需求淡季不淡，也將帶動台系代工廠包括廣達、英業達出貨顯著季增。