迎廣表示，受惠於AI伺服器的大量需求及雲端伺服器市場逐步回溫，雲端業者積極回補傳統型伺服器，加上高利率及強勁AI需求，雲端業者擴大AI伺服器採購量，使元月繳出亮麗成績。
迎廣所生產製造之產品，桌上型電腦機殼(PC CASE)、伺服器機殼(Server CASE)、電源供應器(Power Supply)等，分別於台灣與大陸兩地生產，同時公司亦從事為其他公司產品做研發設計之代工服務，其整體產品研發設計與行銷能力頗受國內外廠商之認同，並且連續多年得到德國IF設計大獎、台灣精品獎等獎項。
機殼廠迎廣(6117)1月份合併營收達新台幣2億5633萬元，創下103年7月份以來的營收新高，較112年12月份合併營收金額新台幣2億2228萬元增加15.32%，亦較去年度同期合併營收金額新台幣1億1457萬元增加73.7%。
迎廣表示，受惠於AI伺服器的大量需求及雲端伺服器市場逐步回溫，雲端業者積極回補傳統型伺服器，加上高利率及強勁AI需求，雲端業者擴大AI伺服器採購量，使元月繳出亮麗成績。
迎廣所生產製造之產品，桌上型電腦機殼(PC CASE)、伺服器機殼(Server CASE)、電源供應器(Power Supply)等，分別於台灣與大陸兩地生產，同時公司亦從事為其他公司產品做研發設計之代工服務，其整體產品研發設計與行銷能力頗受國內外廠商之認同，並且連續多年得到德國IF設計大獎、台灣精品獎等獎項。
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