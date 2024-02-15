迎廣表示，受惠於AI伺服器的大量需求及雲端伺服器市場逐步回溫，雲端業者積極回補傳統型伺服器，加上高利率及強勁AI需求，雲端業者擴大AI伺服器採購量，使元月繳出亮麗成績。

迎廣所生產製造之產品，桌上型電腦機殼(PC CASE)、伺服器機殼(Server CASE)、電源供應器(Power Supply)等，分別於台灣與大陸兩地生產，同時公司亦從事為其他公司產品做研發設計之代工服務，其整體產品研發設計與行銷能力頗受國內外廠商之認同，並且連續多年得到德國IF設計大獎、台灣精品獎等獎項。