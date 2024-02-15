驚悚的蟲蟲危機在空中真實上演！達美航空（Delta Airlines）一架客機13日飛航途中，大量蛆蟲從天而降，掉落在一名女乘客頭上，甚至爬滿座位區，導致該班機不得不折返。事後航空公司向該航班的乘客表達歉意，並提供免費飛行里程和食宿補貼，作為行程延誤的賠償。

英國《每日郵報》、天空新聞台報導，發生這起意外的達美航空DL133班機，原定13日從荷蘭阿姆斯特丹飛往美國底特律，不料起飛一小時後，大量蛆蟲突然「如雨點般落下」，掉落在經濟艙一名女乘客頭上。目擊者表示，飛機後方到處爬滿不停蠕動的蛆蟲，後來發現禍首來自置物箱內一條僅以報紙包裹的魚，直呼「真是噁爆了！」

Delta passengers showered with maggots after they fell from plane’s overhead compartment https://t.co/rvTXHCew93 pic.twitter.com/kk1eh4RgDC — New York Post (@nypost) February 15, 2024

另一名乘客則抱怨，登機後她就向空服員反應機艙飄出異味，但卻沒人理會。而這起意外也導致該航班被迫折返，據了解，班機落地後，空服員立刻徹底清潔機艙，並將問題行李裝入袋中焚燒。

另外有乘客透露，達美航空的空服員已經確認該行李的主人，並將其留下，但不清楚航空公司是否會開罰或採取其他法律行動。

根據達美航空規定，食品只要經過妥善包裝就可帶上飛機，不過這已不是該航空公司第一次發生類似事件。上個月，一架從阿拉巴馬州伯明罕飛往亞特蘭大的班機上，一名乘客在旅途中「大解放」，排泄物「如花生醬般噴滿座位」，不過最後該航班仍照原定計畫完成飛行。