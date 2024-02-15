驚悚的蟲蟲危機在空中真實上演！達美航空（Delta Airlines）一架客機13日飛航途中，大量蛆蟲從天而降，掉落在一名女乘客頭上，甚至爬滿座位區，導致該班機不得不折返。事後航空公司向該航班的乘客表達歉意，並提供免費飛行里程和食宿補貼，作為行程延誤的賠償。
英國《每日郵報》、天空新聞台報導，發生這起意外的達美航空DL133班機，原定13日從荷蘭阿姆斯特丹飛往美國底特律，不料起飛一小時後，大量蛆蟲突然「如雨點般落下」，掉落在經濟艙一名女乘客頭上。目擊者表示，飛機後方到處爬滿不停蠕動的蛆蟲，後來發現禍首來自置物箱內一條僅以報紙包裹的魚，直呼「真是噁爆了！」
另一名乘客則抱怨，登機後她就向空服員反應機艙飄出異味，但卻沒人理會。而這起意外也導致該航班被迫折返，據了解，班機落地後，空服員立刻徹底清潔機艙，並將問題行李裝入袋中焚燒。
另外有乘客透露，達美航空的空服員已經確認該行李的主人，並將其留下，但不清楚航空公司是否會開罰或採取其他法律行動。
根據達美航空規定，食品只要經過妥善包裝就可帶上飛機，不過這已不是該航空公司第一次發生類似事件。上個月，一架從阿拉巴馬州伯明罕飛往亞特蘭大的班機上，一名乘客在旅途中「大解放」，排泄物「如花生醬般噴滿座位」，不過最後該航班仍照原定計畫完成飛行。
文章來源：Delta plane passengers are left horrified after a fellow traveler pooped 'in their SEAT' on a flight - and left the feces 'spread out like peanut butter'
文章來源：Delta flight from Amsterdam to Detroit is forced to turn back after MAGGOTS fell from overhead cabin onto economy passengers caused by passenger who'd boarded with rotting fish
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