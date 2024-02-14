白飯要煮得好吃每個步驟都很關鍵，日本米其林一星大廚鳥羽周作分享煮白飯的技巧，將洗好的米泡水15分鐘，倒掉後風乾10分鐘，接著加水放在瓦斯爐上煮，完成後悶5分鐘，就能煮出極致美味的白飯，冷掉一樣好吃。

鳥羽周作在「X」發文分享煮白飯的技巧，首先將洗好的米泡水15分鐘，把水倒掉後用濾網瀝乾，再風乾10分鐘，接著加入0.85倍的水（米和水的比例為1：0.85）放在瓦斯爐上用大火煮。

沸騰後用湯匙輕輕攪拌，再蓋上鍋蓋轉小火煮12分鐘，煮完關火後先不要打開蓋子，大約悶5分鐘就完成了。鳥羽周作表示，這樣煮出來的白飯很有咬勁，風味甜美。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在臉書分享這篇貼文，並表示「這樣的白飯冷了也一樣好吃。」許多網友紛紛留言「曾經吃過一陣子瓦斯爐煮的飯，風味真的跟電鍋煮的不一樣」、「用火煮比電鍋煮還香，關鍵是火的大小時間要抓好，不然會沒熟或焦掉，最後那個悶的動作也很重要。」