日本達美樂披薩於本週一（12日）宣布兵庫縣尼崎市的門市暫停營業並且發表了道歉聲明，因為一段兼職人員上傳了一支在揉麵團時挖鼻屎的惡搞影片，隨後於社群媒體上瘋傳，公司表示將考慮對該名員工採取法律措施，拍攝影片的店員目前已被解職，並表示感到非常後悔。

綜合日本《讀賣新聞》、《每日放送》13日報導，根據日本達美樂總公司聲明，該惡搞影片拍攝在尼崎店於當地時間12日凌晨2點，營業結束後，一名兼職員工所拍攝的。

影片中顯示，該名員工將戴著手套的手指放入鼻孔後，再將手指抹在麵團上，該影片於同日下午在X平台上以「迷惑行為」（日語意為給人添麻煩、惡搞）或「兼職恐怖主義」而瘋傳。

這支影片最初是在Instagram上一個私人帳戶上發布給朋友觀看，之後被2次傳播，對於公司的詢問，該名員工表示「只是為了好玩，現在非常後悔」。

該門市的披薩麵團目前已經全數棄置，並未提供給消費者，公司也已經於本週二（13日）解雇該名員工。

公司表示：「我們深深道歉，給顧客帶來不快和困擾。我們將嚴格執行再次發生的防範措施，並將在刑事和民事方面採取行動。」