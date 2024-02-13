美國總統拜登涉嫌私藏機密文件，上週聯邦檢察官決定不起訴。然而，美國民調指出，超過一半的人認為，拜登獲得了「特殊待遇」，其中也包含美國民主黨的支持者這麼看。

據《路透社》（Reuters）13日報導，路透與益普索（Ipsos）合作的一項為期4天的民調截至本週一（12日）結束，其中有53%的受訪者，包括29%的民主黨支持者，認為「拜登因為是美國總統而受到特殊對待。」

約有一半，即46%的受訪者表示，他們同意美國特別檢察官赫爾（Robert Hur）的評論，他認為起訴拜登很難，因為81歲的拜登可以將自己呈現給陪審團「作為一個令人同情、善意而且記憶力不太好的老人。」

民調結果也凸顯了拜登在尋求連任時可能面臨的重大弱點，有78%的受訪者（包括71%的民主黨人）認為拜登，已是有史以來最老的總統，實在太老了無法在政府工作了。

川普可能在11月的選舉中成為對手，今年77歲，但只有53%的受訪者認為川普年紀太大。

不過川普正面臨著4項刑事起訴和數十項指控，但他辯駁所有的指控，聲稱他都是無辜的，並辯稱政府沒有起訴拜登，證明了司法系統片面想破壞他（川普）參選。