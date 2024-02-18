界面新聞報導，資料顯示，2023年大陸汽車產銷規模佔據世界汽車市場份額的33％。其中，大陸新能源乘用車佔據了全球新能源乘用車市占率63.5％，12月占比更是達到68％。

王傳福認為，當前汽車產業變革已進入深水區，電動化變革繼續駛在快車道，智慧化變革開始換擋提速，新能源汽車發展只會越跑越快。

他指出，新能源汽車產業面臨三大發展機遇，其中之一是汽車電動化進一步深入。從2020年開始，大陸新能源汽車滲透率持續保持翻倍式增長，去年全年達到35％，年底單月突破40％，預計今年單月會超過50％。

第二個機遇是大陸電動汽車品牌國內市占率不斷提升，在新能源汽車領域形成了高認可度和品牌優勢，將重塑豪華車市場格局。

第三個機遇是出口加速。去年，大陸汽車出口超過日本登頂全球第一。據乘聯會資料，多家大陸品牌的海外銷量創下新高，比亞迪出口銷量去年也大增334％。

王傳福表示，伴隨著大陸品牌走出去，比亞迪已經進入滾裝船業務領域，未來兩年還將有七艘滾裝船陸續投入運營，緩解出口運力不足的問題。