春河劇團執行長郎祖明率員工進行新春開工拜拜。（春河劇團提供）

春河劇團17日舉行新春開工團拜，由劇團執行長郎祖明帶領全體員工及《把我娶回家》的演員游博凱一同進行，祈求劇團年度舞台劇《把我娶回家》票房能創造好成績。郎祖明執行長今年開工拜拜還特地邀請好友賴銘偉一同參與，並請賴銘偉陪同大溪鳳山寺廣澤宮的廣澤尊王、妙應仙妃、西秦王爺和田都元帥4位神尊蒞臨春河劇團進行新春祈福。

春河劇團執行長郎祖明率員工進行新春開工拜拜，開心與四位神尊合影。（春河劇團提供）

郎祖明透露，因為廣澤宮的廣澤尊王、妙應仙妃、西秦王爺和田都元帥4位神尊都很喜歡看戲，所以要請到祂們到春河劇團祈福，只有一個條件，就是能看戲。因為團長郎祖筠目前人在國外，只好請郎祖筠團長越洋連線表演，郎祖筠準備了3分鐘的京劇《四郎探母－見娘》橋段演出，讓廣澤宮的4位神尊觀賞。演出結束，4位神尊意猶未盡，賜予「笑筊」表達希望「安可」，當下讓郎祖筠現場加演京劇《三家店》橋段。

郎祖筠說：「因為西秦王爺與田都元帥兩位戲劇祖師指定要聽京劇，至於怎麼會選擇《四郎探母－見娘》這個唱段，其實滿奇妙的。因為當聽到，祂們指定要聽京劇，腦中便跳出「一見嬌兒淚滿腮⋯」。當再複習《四郎探母－見娘》時想到萬一被喊安可怎麼辦？！就多準備了《三家店》唱段，《三家店》故事說的是隋末秦瓊被楊林陷害發配。秦瓊後來成為唐朝名將，即門神之一。西秦王爺出自唐朝，所以選了《三家店》唱段」。

郎祖筠正在海外度假。（春河劇團提供）

郎祖明表示：「這次很開心能邀請到廣澤尊王、妙應仙妃、西秦王爺和田都元帥4位神尊參與我們的新春開工拜拜，同時也幫春河劇團同仁與春河年度演出《把我娶回家》祈福。希望票房開出好成績、演出平安順利，也希望藉此能讓郎姐的線上課程，堂堂爆滿。」

團長郎祖筠則說：「希望能藉由兩位戲劇神的愛護、保佑及帶領下，讓我們能更努力且誠心地去做，且開拓更多領域。希望春河劇團的大家今年再衝一衝、再加把勁，更希望大家都能平安與健康。秉持著感恩與感謝，有人在看顧著我們，很謝謝賴銘偉，也希望大溪鳳山寺廣澤宮更興盛，讓更多人感受到照拂。」

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