「台北鍾藝劇團」創團8年，吸睛的演出成為廟會「焦點寵兒」，劇團不斷挑戰突破與創新，並以「大猩猩裝」一夕暴紅，而劇團也經常至孤兒院、慈善活動義演，將快樂傳遞到社會角落。出身清貧的操偶師陳韋任（30歲）看到弱勢孩子時也感同身受、潸然淚下，期望能透過表演將溫暖散發出去。

團員陳韋任（左）在育幼院演出時，曾在表演中與孩子互動時，感動到在大猩猩裝內落下男兒淚。（圖／周志龍攝）

台北鍾藝劇團結合現代和傳統，憑藉大猩猩在抖音及其他社群軟體上一砲而紅後，表演邀約不斷，而團長鍾睿洋某日因緣際會收到育幼院邀請，經團隊討論後決定要「免費義演」，也開啟了大猩猩「散播歡樂散播愛」的慈善旅程。

「當你的觀眾只是小朋友的時候，帶給你的感受是很純粹的。」鍾睿洋回憶，劇團一到現場，一群生澀的小朋友圍繞著門外探頭，向他們投射出好奇炙熱的眼神，彷彿在觀賞「奇珍異獸」，而大猩猩不只取樂了這些孩子，也間接讓團員彌補自己童年的缺憾。

「我想到我自己小時候。」陳韋任哽咽透露，當初跟著團隊來到育幼院表演時並沒有太多想法，直到他在猩猩裝裡看到孩子們的表情，因過去的經歷導致無法放開胸懷大聲歡笑，強忍情緒的模樣讓他當場鼻酸，回想起自己相仿的童年，忍不住而在大猩猩裝裡落淚。

「大猩猩」裝扮成了企業尾牙場焦點，透過戲劇性的編排讓整體演出更加完整且吸睛。（圖／周志龍攝）

陳韋任說，年幼時父母離異，從小便跟著做工的父親一起生活，有天家中經濟因父親生意失敗而一夕崩塌，連賴以維生的住家都遭查扣，半夜常有債主上門催討，他也逼著自己在一夜之間長大成人，和父親一起去面對恐懼及壓力。

陳韋任提到，在高職學美容美髮的他對表演一直有濃厚興趣，加入鍾藝劇團後日以繼夜地練習舞步，後來還接下操偶師的重責大任，大猩猩裝高達3公尺，重量超過5公斤，在炎炎夏日時，玩偶裝內的溫度高達攝氏40度，無一不在考驗舞者的耐受度及靈敏反應，但他毫無怨言，只希望能成為溫暖社會的力量。

團長鍾睿洋說，不只孤兒院，劇團也經常至養老院等相關機構進行義演，團員們認為「取之社會，回饋社會」，當自身的能力足夠強大時，便該適時回到社會送暖，讓愛心得以永續循環。

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