國立台灣戲曲學院16日舉行新春甲辰年開台大典，由復興京劇團及台灣特技團帶來《五路靈官》、《掃財童子》、《男女加官》、《財神獻寶》、《天官大賜福》一系列歡慶好戲，祝願升官發財、五穀豐收、除煞平安、福壽延綿。

在數位趨勢下，國立台灣戲曲學院校長李揚也表示，將成立「表演藝術AI科技教育與研究中心」，將自己所學的現代管理、效率與大數據分析等概念帶入戲曲學院，並配合當代永續發展與AI科技潮流，將社會責任與AI應用融入戲曲教學與舞台實踐。 今年下半年的《六系跨系聯合製作-森林七矮人》年度展演，就將運用AI人工智慧技術，創造魔鏡角色的影像及魔幻感，為觀眾帶來全新的視覺體驗。

展望新的一年，台灣戲曲學院也表示將持續進行各系之國際交流及演出，今年將飛往美國、日本、德國、荷蘭、澳洲、紐西蘭、馬來西亞等地，將京劇、歌仔戲、客家戲、戲曲音樂、民俗技藝及劇場藝術等六系的教學成果，推向國際舞台。