台北「鍾藝劇團」憑藉超狂2公尺高大猩猩霸占網路版面，被網友封為「廟會天花板」，更因此成為尾牙場「團寵」，各種表演場接到手軟，而在布偶的粗獷外表下，鍾藝劇團的「大男孩」們藏著柔軟的心，他們會抽空到育幼院和慈善團體義演，讓失依兒童和弱勢族群都能被溫暖包圍。

團長鍾睿洋認為孩子的陪伴與鼓舞，是他在表演路上最大的動力及依靠。（圖／周志龍攝）

1月25日晚間，記者跟隨創團8年的鍾藝劇團來到桃園的尾牙表演現場，該場表演以2隻小青蛙上台打頭陣，靈動舞步瞬間吸引所有觀眾目光，而大猩猩的登場更讓現場氣氛來到最高點。

當時大猩猩破門而入，台下眾人連忙放下筷子、尖聲歡呼，而台上的舞者則隨著音樂節奏搖動身軀，大猩猩在操偶師陳韋任的操作下憨態可掬、栩栩如生，獨有的律動感抓住觀眾眼球，表演也順利在眾人的掌聲與歡笑聲中圓滿落幕，如今鍾藝劇團大受歡迎，背後卻藏著表演者們的心血和努力。

今年40歲的團長鍾睿洋表示，他自幼習武，十八般武藝可謂樣樣精通，但表演工作收入不穩定，自劇校肄業後曾與朋友合開工廠，並因緣際會遇到昔日學弟，發現該名學弟周末跟著劇團在廟會演出，每場十幾萬元收入讓他躍躍欲試。

過去曾因「鍾馗」形象不符傳統規範而飽受爭議，如今卻仍透過自身堅持而在陣頭中闖出一片天。（圖／鍾藝劇團提供）

於是鍾睿洋自組劇團奮鬥，先投資服裝、梳化，並邀約身邊對表演有熱忱的友人加入演出，一行人展開了奇妙的陣頭緣分，為了顛覆民眾對演出的刻板印象，劇團也加入雜耍特技、街舞等各面向的表演，但豐滿理想遇上骨感現實仍讓劇團不斷面臨挑戰。

「弄了之後才發現跟剛開始想的差很多啊，一點都不容易。」鍾睿洋苦笑，當初創團是為了用一技之長好好賺錢，卻發現其實報酬並沒那麼優渥，光是投入的精力及成本就超支許多，為了不讓心血付諸東流，鍾睿洋咬緊牙關，繼續燃燒「表演魂」，靠著觀眾掌聲支撐著走下去。

雪上加霜的是，鍾睿洋在陣頭中表演學校中習得的「跳鍾馗」，並結合翻跟斗等特技，卻因不夠傳統、未遵守民俗禁忌而被大罵「胡搞瞎搞」，讓他一度覺得心灰意冷，所幸創新突破得到國外賞識，還曾受邀到新加坡表演，「大猩猩」的出現更讓鍾藝劇團一炮而紅。

鍾睿洋說，「大猩猩」的靈感源自於狒狒脫逃事件，當時劇團花了4萬元打造2公尺高的大猩猩布偶，並由專業操偶師操作登場，瞬間吸引觀眾目光，並在網路上引發熱烈迴響，隨著大猩猩的名氣逐漸遠揚，近日也在全省各地的尾牙場及廟會活動忙碌趕場。

眼見「大猩猩」所到之處總是歡聲笑語不斷，鍾藝劇團也決定讓這隻「很醜但很溫柔」的大傢伙把快樂帶進各個角落，開始到育幼院和慈善團體義演，讓失依兒童和弱勢團體也能目睹大猩猩風采，更期望藉由不斷轉型及修正，讓陣頭文化變得更加精緻，顛覆民眾過去對陣頭的刻板印象。

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