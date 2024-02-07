房仲界知名的幸福企業，台灣房屋集團於2月7日熱鬧舉辦旺年會，並宣布全員再度加薪5%，是唯一尾牙加薪的房仲企業。由於台灣房屋去年7月慶祝40周年時，才宣布全員加薪5%，不到一年的時間兩度調薪，等於一年加薪10%，用實際行動，展現對員工一年的辛勞表達感謝，堪稱房仲業加薪幅度最高的幸福企業。

最幸福房仲 台灣房屋一年內全員加薪兩次（圖/台灣房屋提供）

台灣房屋集團總裁彭培業表示，企業的核心是人才，而員工則是企業的靈魂，台灣房屋愛屋及烏，從員工到客戶，從家到家人，公司都充滿感念，希望透過加薪和福利，實質表達對員工的肯定和感謝，也延續幸福企業氛圍。

尾牙三禮: 全員加薪 普發紅包 加碼子女獎學金（圖/台灣房屋提供）

100%中獎率 全員加薪也加獎金

台灣房屋集團在尾牙中表揚績優員工，肯定工作表現，晚會中除了豐盛晚宴和歌舞表演之外，各式禮品和現金獎項，讓員工驚呼不斷，而總裁彭培業更加碼，額外拿出200萬，讓每位員工都額外獲得2000元現金紅包。最讓員工驚喜的是每位基層員工都將享有5%的調薪，讓大家都是尾牙的贏家，等於是100%中獎率，全體員工皆大歡喜，滿載而歸！

不只員工有紅包，台灣房屋集團更首創房仲業唯一子女教育獎學金，只要員工子女參加全國性比賽，就有機會獲得3000元的獎學金，特別在尾牙現場，由總裁彭培業親自頒發這份激勵與愛心，讓員工感受公司對家庭的深厚關懷。

台灣房屋集團是桃、竹房仲業龍頭，不僅員工福利優於一般企業，也常有特殊創舉，不僅在疫情期間提供疫苗假和疫苗接種獎金，也非常重視ESG，長年投入環保和公益，植樹造林，集團亦有健康食安園區，種植蔬菜配送給員工和客戶。台灣房屋更重視教育訓練，為了對客戶負責，人才均由公司親自培訓，是業界知名的幸福企業，集團也宣布2024年徵才3500人，號召重視團隊合作，積極樂觀的業務人才，加入幸福企業的行列。