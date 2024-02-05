鼓勵中小企業為員工加薪的租稅抵減優惠5月中將落日，經濟部長王美花今天首度說明加薪減除租稅優惠四大修法方向，其中最重要是「刪掉啟動門檻」，把需連續半年失業率超過一定標準的過苛條件拿掉，變成常態性使用。另外就是把營所稅薪資費用抵減率拉高至150％，並延長10年期限到2034年止。

現行《中小企業發展條例》第36條之2規定，企業如對月薪5萬以下員工調薪，可以享有薪資費用抵減率130％優惠，扣抵部分營所稅。但是設有啟動條件，必須為失業率連續6個月高於一定數值（3.78％），才可使用。

可如此條件過苛，實施以來，財政部統計每年申請企業僅千家，成效不彰。為此立委紛紛提案要求鬆綁啟動門檻，甚至主張抵減率提高到220％。

王美花今表示，經濟部初步修法四大方向，首先是「刪掉啟動門檻」，因為連續6個月要超過門檻，會有不確定性，企業申請就會有限，所以要把這個門檻刪掉，讓它成為一個常態使用。

其次是「延長施行期間」，減稅都一定要有期間，希望能夠爭取延長到10年。第三個是「提高減除率」，擬拉高到150％。

王美花解釋，現行的減除率規定是130％，也就是企業加薪100塊，可以用130元來做抵稅減除的分母，希望能提高到150元。

最後就是「調高適用薪資範圍」，她表示，會按照目前國內的薪資水準，把加薪5萬塊適用，提升到6萬2000元以下。

檢視新修法四方向，祭出拿掉門檻、提高減除率，都是為了提高誘因，但同時企業端也有加嚴標準。公司必須為6萬2以下基層員工加薪才可申請，比過去5萬高，理論上，應有利更多員工被加到薪。