國資圖、歌劇院、國美館及科博館31日攜手共組「科劇美圖聯盟」， 同步啟動「跟著恐龍去那裡？科劇美圖」聯合活動。（陳淑芬攝）

國資圖、歌劇院、國美館及科博館31日攜手共組「科劇美圖聯盟」，歌劇院藝術總監邱瑗（右一）、國美館館長陳貺怡（右二）、國資圖館長馬湘萍（左二）、科博館館長焦傳金（左一）等國家級4大藝文場館首長簽署合作備忘錄。（陳淑芬攝）

國資圖、歌劇院、國美館及科博館31日攜手共組「科劇美圖聯盟」，歌劇院藝術總監邱瑗（左二）、國美館館長陳貺怡（右二）、國資圖館長馬湘萍（右一）、科博館館長焦傳金（左一）等國家級4大藝文場館首長簽署合作備忘錄。（陳淑芬攝）

位於中市的國資圖、歌劇院、國美館及科博館31日簽署合作備忘錄，共組「科劇美圖聯盟」，並同步啟動「跟著恐龍去那裡？科劇美圖」聯合活動。發起的國資圖館長馬湘萍說，國家級4大藝文場館整合資源、人流互惠、共辦活動及合作展覽，攜手創造科學、藝術、文化及閱讀等多元平台。

「科劇美圖聯盟」由國立公共資訊圖書館長馬湘萍發起，邀請國立自然科學博物館館長焦傳金、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗及國立台灣美術館館長陳貺怡等國家級4大藝文場館首長，今天在國資圖簽署合作備忘錄。

馬湘萍說，推動4大國家級藝文場館攜手共同組成「科劇美圖聯盟」，整合4館資源，透過人流互惠、共辦活動與合作展覽，提供民眾在自然科學、表演藝術、藝術人文及閱讀推廣的共感體驗，創造多元跨域服務；未來更可結合草悟道商圈、七期市政商圈、審計新村文創園區及動漫館形成藝文鏈結區，提供獨特藝文體驗。

「『众』字裡的3個人，代表創作者、執行者及廣大參與者」邱瑗說，雖然4場館開放時間不同，希望民眾走進任一場館都會流連忘返；焦傳金表示，4場館之間過去各曾有相關合作展演，未來將更密切合作，包括城市行銷、藝文等更多元活動；陳貺怡則指出，「科劇美圖聯盟」是很好的開始，也希望能永續經營，讓民眾都能享受到科學、藝術、文化及閱讀的樂趣。

「科劇美圖聯盟」首發啟動的「跟著恐龍去那裡？科劇美圖」活動，自1月31日至2月28日推出，結合農曆「龍年」意象，國資圖有「原創解密繪本展」，龍年跟著恐龍讀繪本完成學習單；科博館有化身「太空冒險家」暴龍；國美館有「龍年年畫特展」；歌劇院戶外廣場草地與6樓空中花園可探險「花花獸的綠色秘境」，B2小劇點空間有「龍總來讀冊」展，可閱讀「龍」為主題的各國繪本。