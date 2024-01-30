正修科技大學化妝品與時尚彩妝系日前舉辦冬令營活動「唇唇遇凍」，學生學習製作唇蜜。（正修科大提供／林瑞益高雄傳真）

正修科技大學化妝品與時尚彩妝系日前舉辦冬令營活動「唇唇遇凍」，讓學生體驗口紅及唇蜜製作，不僅過程開心，且收穫滿滿。該系助理教授陳盈汝說，每年寒假為高中職生舉辦的冬令營活動的目的就是要讓學員能提早體驗到學習的樂趣，達到專業推廣的最大效益。

「唇唇遇凍」體驗從基礎操作選擇自己喜歡的顏色及香味完成產品。妝彩系主任蔡文玲說，口紅以添加色膏增加色彩使用性，唇蜜添加珠光色粉跟珠光粉，唇蜜呈現透亮及油潤光澤。另外，也由模特兒做示範彩妝以珠光片及口紅應用在嘴唇裝飾，最後學員們可以帶回自己創作的成品，相當開心。

結伴參加妝彩冬令營的學員樹德家商實用技能美顏科三年級學生林依萱、朱家慧及蘇頎渝說，第一次嚐試自己做口紅，覺得很新鮮，過程有許多未經歷的經驗，動手製作完成，很有成就感，也學到團隊合作的重要。

此外，建築系冬令營今年設定的主題是玩出【酷炫】，並體驗多種建築與室內設計的數位工具與設備。除四技部建築與室內設計系、五專部建築科的課程簡介外，還包含空間設備導覽、建築調查用空拍機操作、室內設計VR體驗、遊戲式結構概念摺紙、數位製造傢俱組構等；另讓學員嘗試操作建築與室內設計專業的電腦軟體AUTOCAD、LUMION、RHINO，充滿多元性。