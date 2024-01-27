桃園一名楊姓女子與曹姓男子結婚，2023年某日，楊女發現一封曹男寫的情書，但是傾訴愛意的對象卻不是自己，便開始懷疑曹男有外遇，為此，曹男立下了自白書，坦承對不起楊女，並承認與張姓女子交往，有做出侵害配偶權的事情。

楊女還發現， 2023年4月23日至26日，2人在曹男的居住處所共同生活，同年27日至28日還一同花蓮、宜蘭住宿旅遊。楊女不滿婚姻遭到嚴重破壞，憤而對2人提告，請求連帶賠償80萬元。

法院審理，曹男辯稱，我們沒有做對不起楊女的事情，當初我書寫自白書，是因為楊女的脅迫之下所書寫，並無做出任何侵權行為。我們有前往花蓮、宜蘭旅遊，但是是分房居住。

法官檢視曹男所寫的自白書，曹男雖主張因楊女持續騷擾下，為了維持家庭和諧才寫下自白書，但楊女否認，且曹男並未提出任何證據，足以證明是在不自由的情況下所書寫。

法官認，自白書內容顯示，「坦承與張女在2018年開始發生不尋常的關係，違背家庭對不起家我的太太，我知道錯了…」，顯見2人確有交往，侵害楊女的配偶權。

法官勘驗楊女所提出曹男與楊女前往花蓮、宜蘭2天1夜的旅遊之照片，曹男否認2人同房居住，但並未提出任何證據，足以證明在花蓮旅遊過夜時，是居住不同房間，故楊女主張2人共同居住應屬可採。

法官審酌，2人均明知楊女為曹男之配偶，竟仍動輒以曖昧言語對話或互動，以此方式維持親密男女情感關係，已逾越一般社交行為的正常往來，而非社會一般通念所能容忍。法官日前依法判決，曹男與張女應連帶賠償精神慰撫金以15萬元為適當。可上訴。