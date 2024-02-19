桃園市八德區因正在建置綠線捷運，成為人口移入的熱區，由於車流量龐大，市府規畫建置八德轉運站，今天終於啟用，但啟用首日周邊交通卻呈現「塞爆」狀態，引起用路人怨聲載道。對此交通局緊急祭出多項改善措施，盼能改善塞車情形，後續將持續滾動調整。

交通局指出，和強路及大湳交流道周邊原本就是易壅塞區域，八德轉運站19日啟用，但今早尖峰時段派員現場勘查轉運站及周邊道路運作情形，發現確實有塞車的情形，為此已提出幾點改善措施。

交通局說明，第1點將調整八德轉運站出入口號誌時制計畫，經現場觀察公車出入使用道路綠燈需求，和強路（往義勇街）方向偏心左轉車道由早開綠燈改為綠燈遲閉，秒數從原本41秒調降至20秒。

而八德轉運站出來的大車通行綠燈秒數從30秒調降至20秒，機車停車場綠燈秒數15秒調降至10秒，將綠燈秒數36秒給和強路雙向路段通行使用，和強路綠燈秒數從70秒提升為106秒，提高和強路車輛紓解率，降低壅塞回堵情形。

交通局表示，第2點要研議路線改停靠轉運站外臨停接送區下車轉乘，考量國道路線未進駐前，民眾搭乘計程車至轉運站需求較少，評估取消八德轉運站部分計程車及汽車臨時接送區，並試辦進駐八德轉運站的客運路線車輛停靠站外格位的可行性，以提高路線運轉效率。

另外，交通局在觀察首日轉運站輸運狀況後發現，尖峰時段進駐八德轉運站相關路線車輛多有立位民眾，早上6點半的班次車輛立位約有20名民眾，其餘車輛平均立位約有6名，至轉運站後下車即可轉乘往永寧捷運站路線，無須等候。

交通局說，這相較於八德轉運站啟用前，民眾須於原站牌處至少多等候1至2班車，大幅節省通勤尖峰時段的等車時間約10至30分鐘，配合前揭秒數檢討調整，相信通勤民眾應可樂見八德轉運站帶來的交通便利。