桃園市青埔國小新建校舍第2之3期工程17日正式開工，預計明年下半年完工啟用。（蔡明亘攝）

桃園市青埔地區快速發展，移入人口多，衍生兒童就學供不應求問題。青埔國小含附幼已有1880名學生，校舍空間不足，校方原欲一次拆除老校舍和運動場，再建教學大樓、活動中心、幼兒園與新闢運動場，但規畫時學區人口增長，故分階段先建後拆。中央與地方補助第2期工程總經費約7億元，其中第2之3期工程今開工，預計明年7月竣工，紓解就學需求壓力。

「台灣少子化，但桃園逆勢成長！」桃園市長張善政指出，桃園升格以來隨各重大公共建設的推展，及民間企業積極投資，近年吸引鄰近縣市人口遷入，青埔人口數也因此持續快速成長，衍生學齡兒童就學需求供不應求問題，必須繼續擴建學校。

張善政說，市府重視青埔校舍不足問題，已陸續完成青埔國小第1期、第2期校舍工程，及鄰近青園國小第1期校舍工程，大幅紓解就學需求壓力，現更要進一步推動青埔國小第2之3期工程，並同步完成青園國小第2期工程發包，相信未來青埔、青園2校工程完工後，可確保孩童享有就近入學、接受優質教育資源的權益。

青埔國小新建校舍採先建後拆分階段辦理，西棟舊校舍、北棟校舍重新啟用，第2之1期工程新建教學大樓、活動中心及幼兒園已竣工；第2之2期工程要拆除舊校舍、司令台、警衛室等建物，預計2月底完工；今開工的第2之3期則將新建教室、圖書室、辦公室等，預計明年7月底竣工。

教育局長劉仲成說明，教育部在此工程共核定增建50間教室，整體第2期工程總經費約7億3654萬元，中央補助2億8850萬元，其餘4億4804萬元由市府自籌。校舍工期預計520日曆天，可望於明年下半年啟用，完工後除可提供師生更寬敞的課程教學與活動空間，也能提供學校周邊居民良好的休閒遊憩、運動場所。

教育部政務次長林明裕表示，桃園起飛進步中，高鐵沿線所有特區真正有布設學校的僅有桃園市，且市內還有其他5校正在蓋，是爭取最多新設校的城市，而其他設備也不能忘，包括兒童遊戲場、舊校舍改建、運動場、幼兒園等，都陸續建設完成，盼青埔國小最後一期工程結束，成為當地教育一大亮點。