桃園市議會15日新春團拜，議長邱奕勝和市長張善政齊聚一堂，展現了府會的團結和決心。（蔡依珍攝）

桃園市議會15日趁年初六開工日舉行新春團拜活動，正式開啟新年度的議期，議長邱奕勝表示，回顧去年市政政績，市政府推出眾多福利政策，受到市民一致好評，期望新的一年，桃園市政府能展現更卓越的表現，尤其是桃園航空城、捷運等幾項重大建設，都能拿出亮麗成績，讓鄉親更有感，讓市民切實感受到桃園的改變和進步，讓桃園建設的好名聲揚名國內外。

邱奕勝今率不分黨派議員及議會同仁齊聚一堂，場面熱鬧喜慶，活動在一場響亮的太鼓表演中揭開序幕，鼓聲響徹議會大廳，場面充滿朝氣與喜悅，與會者紛紛互道恭喜，盼望新的一年桃園市政及議政工作順利推展。

邱奕勝表示，桃園市議會將持續以積極的態度，服務市民，履行監督的職責，緊盯各項重大建設，希望市府團隊能更上層樓，繳出更亮眼、讓人民有感的成績單。新的一年，議會將與市府攜手努力，讓桃園實現龍騰飛躍、揚名國際的城市願景。

市長張善政也率領市府主管到場參與，他指出，議員們的指教，都反應了第一線民意，故市政府將各項建議都視為團隊努力的目標，過去一年非常感謝桃園市議會團隊及所有議員們的支持與指教，在新的一年市府團隊會繼續努力，讓桃園成為一個值得市民驕傲的城市，市府團隊會全力以赴，推動桃園的發展和進步。

桃園市議會15日新春團拜，不分黨派議員齊聚一堂。（蔡依珍攝）

桃園市議會15日新春團拜，放上旺旺仙貝期許新的一年事事旺旺。（蔡依珍攝）

桃園市議會的新春團拜活動展現了府會的團結和決心，也為新的議期揭開了嶄新的一頁。