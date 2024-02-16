一名外師上課情形。（雲林縣府教育處提供）

雲林縣自2019年起推動雙語教育計畫，迄今有9所國中小學加入，三分之一課程以全英語上課，113年學年度將再新增雲林國中、雲林國小，各增聘2位外師，在各領域中融入英語教學。

雲林縣府在推動雙語教育計畫之前，2009年起陸續於雲林國小、水燦林國小、東仁國中成立國際英語村，以機艙、劇場等主題方式，提供各校小學生入村學習雙語。

縣長張麗善上任後，教育處2019年起先輔導古坑國中小轉型為雙語學校，陸續催生水林國中、水燦林國小、土庫國中、土庫國小、斗六國中、斗六鎮東國小、虎尾東仁國中、虎尾國小成為公立雙語學校，目前全縣雙語學校共進用27名外師。

其中鎮東國小去年小一新生報到日充當關主，外師拿著水果圖卡教導小一新生拼圖，成為家長關注的亮點。

雲林縣府教育處表示，位於斗六市的雲林國中、雲林國小也將於下學年度成為雙語教育學校，依全校班級數、每周英語課時數，2校各增聘2名外師，把英語教育融入各領域課程，增加學生練習英語機會，而非增加英語課。

教育處表示，為強化學生使用英語的能力，除雙語學校聘任外師，全縣也已有86名外師進駐校園與本地老師協同教學，讓學生習慣聽與說英語。

教育處舉例，一名來自印度的外師「Atul」透過運動、遊戲、科普知識讓孩子喜歡英語，特別是用英語分享印度民俗、做印度料理，不知不覺融入孩子的使用雙語的習慣中。