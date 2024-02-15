嘉義市政府衛生局在南田市場稽查散裝酸菜的檢體，檢驗出漂白劑添加量超標。（嘉義市政府衛生局提供／廖素慧嘉市傳真）

醃漬蔬菜是餐廳或家庭料理常用來增添風味的重要食材，嘉義市政府衛生局1、2月抽檢市售的醃漬蔬菜的防腐劑及漂白劑含量，共抽驗14件，結果有1件雲林縣廠商產製的酸菜中含有漂白劑超標，已下架，並移請雲林縣政府衛生局查處。

嘉市府衛生局食品藥物管理科指出，這1件酸菜被檢出漂白劑二氧化硫超標，已令販售業者立即下架，漂白劑二氧化硫是合法添加物，但不能超標，且二氧化硫是一種過敏原，容易引起過敏體質者的過敏症狀。

嘉市府衛生局執行「113年度醃漬蔬菜販售業抽驗暨稽查專案」，1、2月針對嘉義市傳統市場、市場攤商、大賣場及超市等販售場所抽驗醃漬蔬菜共計14件，包括朴菜絲、酸菜、黃蘿蔔、筍尾茸、脆筍片、香榨菜、客家啐脯、酸白菜、嫰薑等，檢驗防腐劑及漂白劑項目，結果有1件酸菜不合格。

嘉市府衛生局表示，這件不合格酸菜是在南田市場一家酸菜店查獲，是雲林縣大埤鄉興安村一家農產行產製，已將案件移請雲林縣政府查處，經查業者已被依食品安全衛生管理法裁罰3萬。

嘉市府衛生局也提醒民眾，選用包裝及標示完整的醃製食材，勿購買來源不明的散裝、顏色過於鮮艷及有刺激異味的醃漬食品，烹煮前要「泡、洗、煮」3步驟，以降低防腐劑及二氧化硫殘留量。

嘉市府衛生局同時對8家販售場所查核食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、食品業者保存來源文件，並查核22件產品標示均合格，相關抽驗結果公布於該局官網。