桃園市觀旅局探索北橫櫻花勇士單車完騎認證，每年吸引大批自行車愛好者參與挑戰。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀旅局探索北橫櫻花勇士單車完騎認證，今年以「挑戰北橫X橫越大龍門」為主題，推出2天不同路線單車活動，3月2日首次新增大龍門路線，單程12.4公里，隔天則是櫻花勇士延續傳統路線，2月18日報名開跑至27日，除歷年北橫挑戰級行程限額500人外，增加大龍門親子行程1000名，邀自行車愛好者參與。

觀旅局長周柏吟表示，活動將於3月2日首次舉行「大龍門漫騎自行車騎乘」，這條路線將從慈湖遊客中心出發經北橫公路、舊百吉隧道、沿著環湖路騎行至石門水庫石門勝景旁木棧平台，單程約12.4公里，該路段橫跨大溪、龍潭及石門水庫等精華景點。

大龍門路線沿途風景宜人，翠綠山林伴隨著清新空氣，也能欣賞石門水庫壯闊景色，且路況平緩，非常適合家庭參與，尤其當地還有多間知名活魚料理餐廳，挑戰完成後，全家還能一起品嚐石門美食。

周柏吟說，3月3日舉行「櫻花勇士單車完騎認證」，這條路線將延續傳統「櫻花勇士」具專業性、挑戰性的路線，由慈湖遊客中心出發，沿台7線經百吉隧道一路向上騎行，中途休息站為羅浮聖興宮，勇士們可以稍作停留補給後再出發，終點站為拉拉山遊客中心，單程總長約為42.5公里。

櫻花勇士路線沿途櫻花盛開、美不勝收，返程時可行經巴陵二號隧道順遊參觀整修後的一號、二號隧道，另外前200位勇士們在巴陵二號隧道收集完第4個章後，將獲贈限量甜甜圈。

周柏吟提到，2場自行車騎乘活動的報名期限自2月18日上午9時至27日晚間23時59分止，有興趣的民眾請盡速報名。另北橫沿線正值櫻花盛開時刻，桃園風景區管理處日前也發布北橫賞櫻地圖，適合大家在完成自行車認證後，安排一日賞櫻行程，邀請親朋好友、各界單車好手一起來桃園挑戰。