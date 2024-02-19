歐盟制定全新的氣候目標，希望大幅減少溫室氣體排放以應對氣候變化的挑戰。根據路透社報導，歐盟計劃在2040年將溫室氣體排放量減少90％，同時將化石燃料使用量削減80％，其中依賴新技術，如碳捕捉和碳儲存作為解決方針，最後比照立法與規範完成標準化，共同完成減排願景。

根據歐洲委員會的消息指出，2040年目標的建議草案預計將淨溫室氣體排放量從1990年水平減少90％。若實現目標將大幅減少能源進口成本，預計使歐洲在2031年至2050年間的石化燃料總花費減少2.8兆歐元。

法新社報道指出，歐盟已承諾到2030年將溫室氣體排放量削減55％，並致力於實現碳中和目標。針對2040年的目標，歐盟委員會計劃與1990年相比將淨溫室氣體排放量減少90％，這與其2020至2030年的承諾相當，期盼中長期願景共相長。

歐盟氣候專員沃普克·霍克斯特拉在歐洲議會上表示，氣候行動需要長期規劃，而不是一場短跑比賽，每個人都應參與碳排放減少的努力。

歐盟能源專員卡德里·希姆松在布魯塞爾的公開活動中指出，實現能源和交通部門的減碳需要不少花費，目前每年約投資1.2兆歐元進行改善，他強調加快減碳速度的重要性。同時指出，農業改革在減碳中更是解決氣候問題的優先順位。

根據歐洲聯盟委員會的發表，要實現2040年前的90％減碳目標，需要大幅減少溫室氣體排放，並依賴新技術，如碳捕捉和碳儲存。歐盟委員會指出，設定2040年氣候目標不僅能引導歐洲產業、投資人和各政府的長期關注，還有助於推動新經濟和就業，並增強面對未來氣候災難的韌性，使ESG行動導向多方面產業起步。

2040年減碳目標將由歐盟換屆後的新執委會提出立法方案，並經歐洲議會和27個成員國同意後方可實施。歐盟委員會強調，該目標有助於歐盟在全球氣候行動中保持領先地位，並在新興氣候科技市場占有先機，希望在碳捕捉和碳儲存技術進步下串聯新經濟和就業發展，並解決未來氣候災難的終極願景。