德國馬歇爾基金會（GMF）主任葛來儀（Bonnie Glaser）近日率領「TUPP台美政策研究參訪團」訪團來台，並拜訪多個政府機關單位。今日則是拜會行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中，會中歐美學者就當前區域供應鏈、經濟安全、補貼政策、市場分散及新南向政策成果等議題提問和交換意見。

行政院經貿辦今日透過臉書指出，鄧振中歡迎葛來儀(Bonnie Glaser)主任及來自歐洲與美國的青年學者；會中，歐美學者就當前之區域供應鏈、經濟安全、補貼政策、市場分散以及臺灣新南向政策成果等議題提出各項問題，與經貿辦人員交換意見。

葛來儀表示，距離上次訪台已經一年，非常期待這次的訪臺。當前世界各國高度關注臺灣研究，不只美國，歐盟學者也高度關心臺灣發展，因此這次訪團的組成也將更多歐洲青年學者納入，期盼構築新世代國際學者對台灣全面的瞭解及分析。

鄧振中則邀請歐美學者在台灣多留一些時間，歡迎多訪問台灣產官學界不同單位，期盼就各項政策不吝給予建議，並且享受臺灣各項美好的食物以及氣候。