臺灣上個月完成總統大選，當選下任總統的副總統賴清德今天表示，這是臺灣的勝利、民主的勝利。展望新的一年，臺灣仍將面臨許多挑戰，他承諾，一定會組成最強的團隊，在蔡英文總統執政基礎上，守護臺灣、帶領臺灣在正確的道路上繼續打拚奮鬥，將挑戰轉變為臺灣未來發展的機會。

賴清德今天以錄影方式為「北加州台灣同鄉聯合會第51屆年會」致詞，首先感謝大家去年不遠千里回到臺灣，支持他跟副總統當選人蕭美琴，讓臺灣得以在正確道路上繼續前進。「祝福大家新年快樂、身體健康、事業成功、家庭美滿幸福、龍年行大運」。

他指出，在海內外所有臺灣人共同打拚之下，上個月臺灣不只是順利完成正、副總統以及立法委員選舉，也再一次用手中的選票，成功守護好不容易得來的民主成果，並且向全世界宣示，在民主與威權之間，我們堅定選擇站在民主這一邊，這是臺灣的勝利、民主的勝利。

展望新的一年，他說，臺灣仍將面臨許多挑戰，無論是國際政經局勢的變化以及產業和供應鏈的重新組成、新興科技的快速發展，都對臺灣形成新的挑戰。

賴清德強調，他和蕭美琴既然有幸得到臺灣人民的認同與支持，一定會組成最強的團隊，在蔡英文總統8年執政的基礎上，守護臺灣、帶領臺灣在正確的道路上，繼續穩健向前打拚奮鬥，將臺灣面對的挑戰，轉變為臺灣未來發展的機會。他也拜託海外鄉親一起打拚，努力打造民主和平、創新繁榮以及公義永續的新臺灣。

今年是《台灣關係法》45周年紀念，他表示，這幾年，臺美關係越來越好、合作越來越密切，美國透過《台灣關係法》及「六項保證」繼續提供對臺灣的支持，臺美安全以及經貿關係不斷深化，得到許多具體合作進展，這些都是台僑在美國長期努力打拚，積極推廣臺灣的成果。

臺灣是海外同鄉永遠的故鄉，他歡迎大家有空的時候常常回來臺灣，臺灣永遠都會以最溫暖的態度，歡迎所有海外同鄉回來自己的國家。最後，他也祝福大家「新春快樂、金銀財寶龍總來」、大家恭喜大發財」。