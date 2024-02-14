印尼總統大選的非官方計票結果出爐，媒體和私人團體的數據顯示，總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）目前顯著領先其他2位候選人，並且自行宣布勝選，不過選票正式結果將在幾週後公佈。

綜合日本《NHK》、英國《BBC》、《路透社》（Reuters）14日報導普拉伯沃於本週三（14日）投下選票。他自稱是現任總統佐科威（Joko Widodo）的接班人，並承諾將繼續佐科威的政策。反對黨國家民主黨（Nasdem）參選人、前雅加達市長支持的阿尼斯（Anies Baswedan）一直在爭取選票。他表示，希望選舉一切順利，是時候改變了。

與此同時，執政黨、民主奮鬥黨（PDI-P）參選甘查爾（Ganjar Pranowo）表示願意繼續佐科總統的主要政策。他在選舉當天表示，人民將展示印尼民主的高水準。

據《BBC》報導，這次選舉是全球最大的單日選舉之一，有超過2億合格選民前往全國超過82萬個投票所投票。

一位選民表示，佐科威總統非常重視道路建設，但他確信人們更關心的是食物價格更便宜。

印尼選務機關表示，正式結果可能需要大約一個月的時間。如果沒有候選人贏得過半選票，將在6月舉行第2次決選。

普拉伯沃表示，對第一輪總統選舉中獲勝充滿信心，但他仍表示，國家仍需等待正式結果。

政治老手普拉伯沃，還曾是一位前特種部隊指揮官，根據四4家民調機構的統計，在全國範圍內抽樣統計的投票所計票結果顯示，他獲得了約58%的選票。

他稍早在支持者面前發表了激情演講，引來了熱烈的掌聲，他發誓要組建一個由「最優秀的印尼人」組成的政府，並表示這是全體人民的勝利。

普拉伯沃得到了現任總統佐科威的默許支持，佐科威認為這位過去政壇對手會是一位延續他路線的繼任者，也將他的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）作為他的競選搭檔。

阿尼斯和甘查爾敦促民眾不要對選舉結果作出結論，應等待最遲到3月20日的官方結果。甘查爾和阿尼斯的競選團隊還表示，他們正在調查有關選舉違規行為的報告，並稱之為「結構性、系統性和大規模的舞弊」，但他們並未提供證據。