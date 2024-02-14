印尼今（14）日將迎來全球最大規模之一的總統大選，這場大選也攸關美中在當地日益升高的對抗。超過2億的印尼選民將在今天投票選出正副總統、各級議會議員和地方政府官員。

此次選舉有3組正副總統候選人，分別是國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）和梭羅市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）；中爪哇前省長甘查爾（Ganjar Pranowo）和政治、法律與安全統籌部長馬福德；雅加達特區前首長阿尼斯（Anies Baswedan）和印尼最大回教政黨民族復興黨主席穆海敏。

據《法新社》報導，印尼首都雅加達在投票開始前下了一場雷雨，部分地區淹水。許多印尼民眾14日上午冒雨前往投票站投票。位於印尼最東端的巴布亞選民也於上午7時開始投票。

雅加達災害管理機構發布一些照片，照片顯示一個投票站淹水，投票站人員忙著轉移投票站的物品。同日早些時候，印尼選舉委員會說，由於發生洪水，中爪哇10個村莊的投票站可能會推遲開放。

《雅加達郵報》指出，民調領先的普拉博沃身穿標誌性淺藍色襯衫，現身投票站表示，「投票情況很好。雨水帶來了祝福，希望一切順利，讓我們等待結果吧。」普拉博沃的競選搭檔是印尼總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗。

另一總統候選人、現年55歲的甘查爾在中爪哇首府三寶壟（Semarang）投票。甘查爾在投票站說，「我希望每個人都出來投票，確保今天的選舉公平舉行是我們的責任。」甘查爾是印尼執政黨民主奮鬥黨（PDIP）推舉的總統候選人，曾任中爪哇省長。他過去曾參加學生運動，其反獨裁的立場使他堅定支持民主奮鬥黨。

甘查爾深受年輕選民歡迎，且在社交媒體上活躍，此外他或許還是對中國最有吸引力的候選人，或為一帶一路建設提供助力。不過，有分析指他若當選，有可能會受限於政黨勢力，個人發揮空間不大。

另外，值得注意的是，《美國之音》報導指出，印尼和東協（ASEAN）其他成員國是冷戰時期發展中國家不結盟運動的成員，但美中競爭已延伸到東南亞，而印尼是東南亞的重要經濟和政治戰場。

即將卸任的佐科威的外交政策是避免批評北京或華盛頓，但也拒絕與他們結盟。這個微妙的平衡導致中國對印尼的實質貿易與投資，包括價值73億美元的基本由中國資助的高鐵，雅加達也加強與美國的國防關係並加緊與美國的軍演。

分析人士說，如果普拉博沃當選，這些政策可能繼續，因為他的競選搭檔是佐科威的長子吉伯朗。美國蘭德公司高級國防分析師格羅斯曼（Derek Grossman）說，「但大國的問題是，雅加達堅持獨立不結盟，無論誰贏，幾乎肯定會繼續。」

普拉博沃堅持中立政策，公開稱讚美中。他11月在雅加達戰略與國際研究中心的論壇上就曾說，美國在施壓荷蘭在1940年代承認印尼主權問題上，發揮了歷史作用。他說，「這是歷史的一部分，我們不能忘記這個榮譽債。」他也稱讚中國對東南亞的重要性，表示「中國是個偉大文明。他貢獻很多，目前非常非常活躍，對我們的經濟貢獻很多。」

事實上，這次選舉還有第3位總統候選人阿尼斯。他是前教育部長和雅加達省長，在大部分獨立調查中落後於普拉博沃。他說如果當選，他將把佐科威的「交易性」外交政策轉變為建立在原則基礎上的外交政策。

阿尼斯上月在採訪中對《美聯社》說，「當一個國家侵略另一個國家時，我們能說這違背我們的基本價值。即使我們是朋友，但如果權利被侵犯，我們能夠批評他們。」他還說，人權和環保應該成為印尼外交政策的根基，「如果我們沒有價值，那就會是成本效益關係，我們只會支持對我們有利的國家。」