美國愛迪生研究公司預測，美國民主黨前眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi）在紐約一場眾議院特別選舉中獲勝，這意味著共和黨在眾議院本已微弱的優勢進一步被削弱。

桑托斯是美國眾議院近20多年來，首位被驅逐的議員。去年12月，眾議院投票通過，把醜聞不斷的桑托斯逐出國會的動議，投贊成票的眾議員包括105名共和黨人和206名民主黨人。

桑托斯2022年當選眾議員後，很快便被踢爆履歷造假、涉嫌違反競選資金法，還編造各種謊話。2023年5月，紐約東區聯邦地區法院解封的起訴書顯示，桑托斯受到聯邦刑事起訴。起訴書列舉13項針對桑托斯的聯邦刑事罪名，包括電信詐騙、洗錢、盜取公共資金以及向眾議院作虛假陳述等。

據《路透》報導，13日在紐約長島富人區舉行的紐約第3選區特別選舉，是為填補被驅逐的共和黨眾議員桑托斯（George Santos）的席次。美國《CNN》和《NBC》均預測，曾擔任紐約第3選區3屆眾議員，直到2023年轉而競選州長的蘇奧齊，打敗了共和黨、非洲猶太裔的的皮利普（Mazi Pilip）。皮利普出生於埃塞俄比亞，曾在以色列當過傘兵。

為溫和派民主黨人的蘇奧齊向興奮的支持者發表勝選談話時說，「你們都希望把國家從分裂國家的人手中搶過來。」他承諾，他將與共和黨人合作解決問題，包括美國南部邊境的移民危機。

目前共和黨和民主黨在眾議院各占219席和213席，但事實證明，共和黨單憑此微弱優勢已難以操控大局。隨著民主黨重奪桑托斯的一席，共和黨要控制眾議院將愈來愈困難。