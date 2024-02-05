川普(Donald Trump)正在進行共和黨內初選，聲勢可謂「來勢洶洶」，一些共和黨對手已提前退出。不過川普是否能夠繼續參與，還有司法上的障礙。美國最高法院要在周四進行憲法辯論，針對他在2021年煽動支持者進攻國會大廈，是否觸犯美國憲法修正案第14條第3款的「對合眾國作亂或叛亂者，不得參選國會參議員、眾議員、總統和副總統。」

美聯社報導，這場爭議源於科羅拉多州法院在去年底的裁定，認為川普煽動了國會暴亂，沒有資格再次擔任總統，也就不應該繼續3 月 5 日的共和黨州初選。在判決出來後，此案上訴到最高法院，由最高法院決定科州法院的見解是否正確。

科州法院緣引的憲法修正案第14條第3款，內容是「無論何人，凡先前曾以國會議員、或合眾國官員、或任何州議會議員、或任何州行政或司法官員的身份宣誓維護合眾國憲法，以後又對合眾國作亂或反叛，或給予合眾國敵人幫助或鼓勵，都不得擔任國會參議員或眾議員、或總統和副總統選舉人，或擔任合眾國或任何州屬下的任何文武官員。除非國會(兩院)以雙三分之二的表決，才能取消此種限制。」

一言以蔽之，這是個「國家忠誠條款」，意思是叛國者就沒資格從政。這在多數國家都有，但是誰來判定政治人物叛國，容易引起爭議。因此在1月6日國會暴動事件發生之前，許多憲法學者也很少考慮到這個條款，甚至在大多數的法學院也沒有教，並且已經有100 多年沒有在法庭上被緣引過。

翻開美國歷史，這項條文只在南北戰爭後被真正動用過，用來阻止前南部邦聯成員擔任政府職務。但是到了1872 年，國會赦免了大多數的邦聯政府人員與軍人後，該法案就沒用過了。

法律學者認為，20 世紀唯一一次引用該條款，是為了拒絕一位社會主義者在國會的席位，理由是他反對美國加入第一次世界大戰。

有不少憲法學者同意科州法院的見解，認為川普不適合再參選總統；不過也有學者認為，只有美國國會才能決定川普是否叛國，而共和黨佔多數的眾議院，顯然不會同意。

在目前的情況下，雙方都希望此事能盡快解決。川普的競選團隊拒絕讓任何人參與此事，但他的律師敦促最高法院法官不要拖延。

川普的律師的聲明稱：「最高法院應該迅速而果斷地結束爭議，這可能攸關奪數千萬美國人的選舉權。要是其他州法院和州官員，效仿科羅拉多州的做法，將可能的共和黨總統排除在外，必然引發美國的混亂。」

認為川普就是叛國的「公民責任與道德組織」，其執行副總裁兼首席法律顧問謝爾曼表示：「選民們非常想知道，最高法院是否像每個提出這個問題的理性者一樣，認為1 月6 日是一場破壞美國民主制度的叛亂，而川普是叛亂首謀。」

目前美國最高法院大法官有8名，其中資格最老的湯瑪斯(Clarence Thomas)是老布希任命，而阿利托(Samuel Alito)是小布希任命。凱根(Elena Kagan)與梭多瑪約( Sonia Maria Sotomayor )是歐巴馬任命的。

川普的4年總統任內，有機會挑選高蘇奇(Neil McGill Gorsuch)、巴雷特(

Amy Vivian Coney Barrett)、卡瓦諾(Brett Michael Kavanaugh)三名大法官。

最後一位的傑克森(Ketanji Brown Jackson)則是拜登任命的。

既然有3名大法官是川普任命，還有2名是共和黨的布希父子留下來的傾保守派大法官，所以評論多認為川普有較大的優勢過關。