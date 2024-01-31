教宗方濟各日前發表文告，省思人工智能對世界和平的影響，並敦促國際社會約束其發展和使用。蔡英文總統日前致函響應，強調臺灣未來將秉持「人文的心、科技的腦」引領人工智慧的發展，結合理念相近的夥伴，降低人工智慧可能造成的衝擊，並與教廷深化各領域合作，共創人類和平未來。

教宗方濟各在第57屆世界和平日文告中省思人工智能對世界和平的影響，敦促國際社會通過有約束力的國際公約來規範其發展和使用。蔡英文總統日前致函方濟各，響應教宗「2024年世界和平日文告」。

針對教宗在文告中強調人工智慧應善用於增進人類和平與福祉，蔡英文表示認同，並表示，面對人工智慧的發展與挑戰，臺灣樂願與國際共同建構安定社會。臺灣的半導體產業在世界上居領先地位，也促進人工智慧等尖端技術的發展。現今，人工智慧的浪潮席捲全世界，臺灣將繼續努力，成為國際社會高度可靠、有效、安全的合作夥伴。

她說，近年來，我們致力強化產業所需的資源和人才，期帶動科技進步、產業升級與數位轉型，並解決勞動力短缺、高齡社會及淨零碳排等挑戰，讓臺灣繼續在全球供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色，為世界繁榮做出具體貢獻。

蔡英文指出，誠如教宗所警示，隨著人工智慧應用範圍逐漸擴大，不斷重新塑造人類價值觀，並衍生侵害隱私、數據操縱及非法監控等道德風險，均嚴重衝擊自由民主社會。其中，錯假訊息攻勢已成為臺灣等民主國家所面臨最困難的挑戰之一。

身為國際社會負責任的一員，她強調，臺灣致力建立識別真假訊息的機制，提高公眾意識，並強化不同社群間的團結，有效對抗錯假訊息，同時與國際友人分享相關經驗。

此外，她說，為了提出更全面的人工智慧政策，我們2023年開始推動「臺灣AI行動方案2.0」，強調人工智慧倫理法制，並研擬制定相關基本法，期建構可信任的數位環境，保障人民權益，均呼應聖座對於人工智慧的反思與願景。

蔡英文表示，我們深切體認文告中呼籲人權不能由演算法來決定，她承諾，臺灣未來將秉持「人文的心、科技的腦」引領人工智慧的發展；結合理念相近的夥伴，攜手以科技增進社會信賴，守護民主自由，降低人工智慧可能造成的衝擊，並與教廷深化各領域合作，落實科技良善治理，維繫社會和諧安定，共創人類和平未來。