勝一化工24日董事會通過113年第一季合併財務報告，第一季合併營收26.48億元，比去年同期的24.43億元，年增8.39％，每股稅後純益1.60元，比去年同期的1.46元，年增9.59％。

勝一化工發言人黃有慶表示，由於電子級溶劑的需求增加，加上中東地緣政治引發的運輸不便與油價上漲，造成工業級溶劑採購意願增加，因此，今年第一季有相對好的表現。