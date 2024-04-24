勝一化工24日董事會通過113年第一季合併財務報告，第一季合併營收26.48億元，比去年同期的24.43億元，年增8.39％，每股稅後純益1.60元，比去年同期的1.46元，年增9.59％。
勝一化工發言人黃有慶表示，由於電子級溶劑的需求增加，加上中東地緣政治引發的運輸不便與油價上漲，造成工業級溶劑採購意願增加，因此，今年第一季有相對好的表現。
台積電供應鏈的溶劑大廠勝一化工（1773），受惠電子級溶劑需求量增、以及工業級溶劑競爭趨於和緩，今年第一季營收和獲利雙升，每股稅後純益1.60元，年增9.59％。
勝一化工24日董事會通過113年第一季合併財務報告，第一季合併營收26.48億元，比去年同期的24.43億元，年增8.39％，每股稅後純益1.60元，比去年同期的1.46元，年增9.59％。
勝一化工發言人黃有慶表示，由於電子級溶劑的需求增加，加上中東地緣政治引發的運輸不便與油價上漲，造成工業級溶劑採購意願增加，因此，今年第一季有相對好的表現。
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