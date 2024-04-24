同時莊廣和堂也提供資助針對國小兒少們，平林國小全校孩童共39位，希望透過本次教育推廣幫助到孩子們，針對男女不同的「轉大人萃滴精」、「常溫排骨」還有運動方面的「伸展巾」、「教材書」，讓成長中的青少年受到健康的重視。可以更深入了解轉大人文化，齊心來推廣教育，打造青少年轉大人文化專屬的底蘊，協更多無論透過校園教育或是家庭教育來引導孩子們在青春期如何正確轉大人。

莊廣和堂創辦人 莊美如老師傳承莊博士的使命，將轉大人理念發揚光大，喚起大眾對孩子成長期的重視。教導青少年應俱備的「生活、飲食、運動」知識、如何將草本入膳食融入日常生活中，也更希望可以帶入到校園中，並協助更多家長引導家中孩子們，身心靈一起成長。

現場帶領孩子們做「轉大人伸展操」讓成長沒煩惱！讓現場師長與孩子更能互相紀錄此教育時刻。轉大人教育推廣內涵與應用，透過師長對青少年的成長教育，還有運動課程伸展操、牆上手背運動。最重要的是莊美如老師傳承莊博士的醫食同源並運用本草漢方為核心，研發各式轉大人的商品，搭配正確生活、飲食、運動。希望讓更多人注重孩子的教育成長，從台灣扎根，發揚全球！

【莊廣和堂轉大人成長班】免費課程報名：0800-898-008

免費課程場次資訊請至「莊廣和堂官方網站」https://www.jlife.tw查詢

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