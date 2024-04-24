波音Q1商業客機交機量僅83架，比去年同期銳減36％，意味這家飛機製造龍頭的財務將受到衝擊，波音上月即示警，今年首季恐耗損現金40億到45億美元高於預期。波音Q1結束的現金及有價證券投資總額75億美元，不到今年初的一半。
波音飛機頻頻出包，受監管機關嚴厲調查或被勒令停飛，生產基地倫頓（Renton）工廠也被煤體踢爆內部亂象叢生，品質和安全性堪憂。
美國飛機製造商波音24日公布第一季（截至3月）業績，交機量年跌36％衝擊下，出現3.55億美元赤字或經調整後每股虧損1.13美元，營收166億美元也較去年同期衰退8％，但優於預期的每股虧1.63美元、營收162億美元。然波音為阿拉斯加航空737 Max客機高空艙門掉落事故，燒掉近40億現金。
波音Q1商業客機交機量僅83架，比去年同期銳減36％，意味這家飛機製造龍頭的財務將受到衝擊，波音上月即示警，今年首季恐耗損現金40億到45億美元高於預期。波音Q1結束的現金及有價證券投資總額75億美元，不到今年初的一半。
波音飛機頻頻出包，受監管機關嚴厲調查或被勒令停飛，生產基地倫頓（Renton）工廠也被煤體踢爆內部亂象叢生，品質和安全性堪憂。
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