波音Q1商業客機交機量僅83架，比去年同期銳減36％，意味這家飛機製造龍頭的財務將受到衝擊，波音上月即示警，今年首季恐耗損現金40億到45億美元高於預期。波音Q1結束的現金及有價證券投資總額75億美元，不到今年初的一半。

波音飛機頻頻出包，受監管機關嚴厲調查或被勒令停飛，生產基地倫頓（Renton）工廠也被煤體踢爆內部亂象叢生，品質和安全性堪憂。