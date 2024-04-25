近年來，香港致力於推動成為家族辦公室樞紐。香港財經事務及庫務局長許正宇最新指出，正準備或已決定會在香港設立、擴展業務的家族辦公室達到136間，其中82間來自中國、27間來自歐洲、13間來自亞太地區、9間來自中東。