香港│136間家族辦公室 擬在港設立或擴展業務 03:552024/04/25 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近年來，香港致力於推動成為家族辦公室樞紐。香港財經事務及庫務局長許正宇最新指出，正準備或已決定會在香港設立、擴展業務的家族辦公室達到136間，其中82間來自中國、27間來自歐洲、13間來自亞太地區、9間來自中東。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港│推行垃圾收費先行先試計畫 《傳產》新北千萬以下住宅交易 每5件有1件來自淡水 港府擬推中國近代史課程 增強公務員國家意識 #家族辦公室 #來自 #擴展 #香港 #擬在 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 涉嫌為陸從事間諜工作 倫敦警方控告2英國人 12:352024/04/23 兩岸 大摩擬在亞太裁減50個投行職位 中國及香港為重災區 18:332024/04/18 兩岸 籃球》引爆暑假訓練營擴展全台 7城市15地點同步開啟 10:562024/04/23 體育 氣象達人成環境部長！彭啟明曝理由：政治路不好走仍願承擔 10:522024/04/19 政治 幾米現身社教館帶孩童進入繪本世界 暖心贈書92所偏鄉學校 18:552024/04/21 生活 苗栗縣育達科大辦米食節 迎東南亞學生助找歸屬感 14:102024/04/20 寶島 TAT》東海海盜首站主力受傷 期待第2站更上層樓 18:112024/04/24 體育 《金融股》華南銀香港分行遭罰900萬港幣 未涉及洗錢或舞弊 10:572024/04/20 財經 32歲美女網紅離世 死訊藏1個月家屬曬黑白照 07:482024/04/23 娛樂 華南銀香港分行遭罰 財長：在防止洗錢上已有改善 12:562024/04/22 財經 面臨高齡化 香港校友會總會訪輔英高齡長期照顧人才培育中心 13:332024/04/19 生活 新北市技能競賽今登場 逾2百位咖啡高手同台角逐 14:332024/04/20 生活 奈米管生鏽反更有彈性 台科大研究登國際頂尖期刊 10:182024/04/22 生活 雲林縣爭取台積電設廠帶動房市 斗六這新案熱賣 13:002024/04/25 財經 張曼玉現身巴黎打羽球賽 59歲真面目曝光網驚呆 10:482024/04/21 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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